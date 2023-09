Ancora mistero sul bimbo deceduto a Portogruaro. Il piccolo di solo un anno e mezzo ha perso la vita dopo che lo zio e la nonna lo hanno portato d’urgenza in ospedale. Lo hanno trovato in condizioni gravissime in strada. Secondo quanto emerso, a quanto pare il piccolo stava giocando in cortile insieme ai cuginetti più grandi. Forse è caduto da un’auto o forse è vittima di un pirata della strada.

Il bambino ha raggiunto l’ospedale, con lo zio e la nonna, con un trauma cranico grave. Era già in fin di vita quando il piccolo, nato nel 2022, è stato visitato dai medici. Sul caso indagano i Carabinieri di Portogruaro e del Comando Provinciale di Venezia.

I medici hanno cercato di fare tutto il possibile per salvare la sua giovanissima vita. Purtroppo, però, le sue condizioni erano già critiche. Secondo quanto riportato dai famigliari, il bimbo sarebbe caduto da un’auto parcheggiata, mentre giocava in cortile insieme ai cugini più grandi.

Noi, come organo investigativo sotto il coordinamento della procura di Pordenone, non tralasciamo nulla al caso e le indagini sono a 360 gradi.

Questo il commento di chi indaga sul decesso del bimbo di un anno e mezzo, nato in Serbia nel 2022, ma residente nella frazione di Mazzolada, a Portogruaro, in provincia di Venezia, in Veneto. Gli elementi a disposizione degli inquirenti al momento sono pochi.

Bimbo deceduto a Portogruaro, nessuna ipotesi viene scartata da chi indaga sul caso

Siamo in una parte iniziale delle indagini e della ricostruzione: non può escludersi con certezza matematica nessuna pista, sia il dolo che l’incidente casuale.

Questo il commento dei Carabinieri. Giovedì 14 settembre sarà disposta l’autopsia sul suo corpicino per verificare la versione dei famigliari, che parlano di una caduta dall’alto.

