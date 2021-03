Bimbo di 1 anno positivo: il ricovero a Pavia per Covid-19

Si trova ricoverato in ospedale un bimbo di 1 anno positivo al nuovo coronavirus. Il neonato ha infatti avuto esito positivo del tampone alla Covid-19 a cui i medici avevano deciso di sottoporlo. Viste le sue condizioni di salute hanno preferito optare per un ricovero presso la struttura sanitaria della città: come sta il piccolo di solo 12 mesi?

Fonte Pixabay

Il bambino affetto da nuovo coronavirus si trova al momento ricoverato presso il reparto di Pediatria del Policlinico San Matteo di Pavia. Da qualche giorno era risultato positivo all’infezione da Covid-19. I genitori lo avevano portato in ospedale, al pronto soccorso, perché aveva la febbre e difficoltà respiratoria.

Il bambino si trova ricoverato proprio perché non riesce a respirare bene. I medici lo hanno sottoposta ad assistenza respiratoria e hanno subito iniziato le terapie anti-Covid per permettere al piccolo di guarire in fretta.

I medici sono cauti, ma anche molto ottimisti. Nonostante le difficoltà respiratorie del piccolo di solo 1 anno, le sue condizioni di salute non desterebbero tra i sanitari eccessive preoccupazioni, anche se è presto sbilanciarsi ancora sulla possibile data di ritorno a casa del bambino.

I dottori continueranno con i trattamenti anti Covid ai quali sembra rispondere bene, intervenendo con l’assistenza respiratoria fino a quando questa sarà necessaria e fino a quando non riuscirà a respirare autonomamente senza difficoltà.

Fonte Pixabay

Bimbo di 1 anno positivo: non il solo minore ricoverato presso il reparto di Pediatria del Policlinico San Matteo di Pavia

Secondo i dati resi noti dalle autorità sanitarie, nelle ultime settimane il pronto soccorso pediatrico del Policlinico San Matteo di Pavia ha avuto un aumento di circa il 20% di accessi da parte di bambini in difficoltà.

Fonte Pixabay

Dal 16 febbraio a inizio marso i dottori della divisione dedicata ai pazienti più piccoli, diretta dal professor Gianluigi Marseglia, hanno curato di 18 minori risultati positivi al nuovo coronavirus.