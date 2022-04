Terribile incidente domestico in una casa che si trova nella periferia di Roccasecca, cittadina in provincia di Frosinone. Un bimbo di 1 anno è rimasto ustionato con una pentola di acqua bollente, che gli è caduta in pieno volto. Nonostante la corsa in ospedale, le sue condizioni di salute sarebbero molto gravi.

Fonte foto da Pixabay

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, intorno alle ore 13 di martedì 19 aprile 2022, in una casa in via della Stazione a Roccasecca, provincia di Frosinone, nella periferia della cittadina, un bambino di solo 1 anno è rimasto gravemente ustionato.

Il piccolo ha avuto lesioni al volto dopo che una pentola di acqua bollente si è rovesciata completamente sul suo corpicino. I soccorritori hanno subito raggiunto l’abitazione e hanno trasferito d’urgenza il bambino ustionato al Policlinico Gemelli di Roma, ricorrendo all’ausilio dell’eliambulanza.

I Carabinieri di Roccasecca stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente domestico. Non si sa se al momento in casa il piccolo di appena un anno e mezzo fosse da solo oppure se si trovava insieme ai suoi genitori.

Secondo quanto riportato la pentola di acqua bollente che si è rovesciata sul suo volto serviva proprio per preparare una minestrina per pranzo al piccolo. Gli agenti devono anche capire come sia stato possibile che il piccolo abbia potuto rovesciarsi da solo l’acqua bollente addosso, forse in un attimo di distrazione di chi doveva sorvegliarlo, vista la sua tenera età.

Bimbo di 1 anno ustionato con una pentola di acqua bollente: i genitori erano in casa con lui?

Mancano alcuni dettagli in quello che è un incidente domestico davvero terribile per il piccolo, che ha riportato ustioni di primo e di secondo grado sul volto.

I soccorritori del 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto, nella sua casa, dopo che è stato lanciato l’allarme. Poi la scelta di trasferirlo velocemente verso il Policlinico Gemelli di Roma, dove al momento si trova ancora ricoverato. Le sue condizioni sarebbero molto gravi a detta di fonti mediche.