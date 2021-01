Cortina, bimbo di 10 anni portato in ospedale in condizioni critiche: la scoperta dei medici dalle analisi

Una storia con un lieto fine, è avvenuta pochi giorni fa a Cortina. Un bimbo di soli 10 anni è arrivato in ospedale in condizioni molto gravi, i medici dopo tutti i controlli del caso, hanno scoperto che era affetto da una malattia che non gli era mai stata diagnosticata prima. Il tutto per fortuna, si è concluso nel migliore dei modi ed ora è anche potuto tornare a scuola.

Un evento terribile, che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei medici, il piccolo ora sta bene.

Tutto è iniziato pochi giorni fa. I genitori si sono presto resi conto che il loro bambino stava male. Mostrava strani sintomi ed è per questo che lo hanno portato d’urgenza al pronto soccorso.

I medici del nosocomio di Cortina, per prima cosa lo hanno sottoposto al tampone per il Covid-19, che ha dato esito negativo. Subito dopo invece, lo hanno sottoposto a tutte le analisi e ai controlli del caso.

Dagli esami, è emerso che il piccolo aveva un valore molto alto nella glicemia ed anche un disequilibrio dell’acido-base. Proprio per questo hanno capito che era affetto da diabete mellito di tipo 1 ed era in chetoacidosi. Fino a quel momento nessuno se ne era mai reso conto.

Proprio per questo hanno deciso di trasferirlo prima nell’ospedale di Belluno e subito dopo in quello di Treviso. I medici lo hanno sottoposto a tutte le cure necessarie e nel giorni di pochi giorni, è anche potuto tornare a casa.

Bimbo di 10 anni ricoverato in gravi condizioni: il racconto dei genitori

Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, solo grazie alla tempestiva diagnosi dei dottori. Il bimbo ora è stato dimesso ed è anche potuto tornare a scuola. Sta seguendo una terapia con l’insulina. I genitori sull’accaduto, hanno dichiarato:

Eravamo molto spaventati dalle condizioni di nostro figlio, ma fortunatamente è andato tutto nel migliore dei modi. Grazie ai medici di Cortina che hanno scoperto l’origine del malessere e a tutti gli specialisti prima a Belluno e dopo a Treviso, che lo hanno aiutato a stare bene.