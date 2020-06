Torino, bimbo di 3 anni azzannato dal suo cane: ricoverato in ospedale Torino, bimbo di 3 anni azzannato dal suo cane: stava giocando nel giardino della sua abitazione

Un evento drammatico è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 1 giugno. Un bimbo di appena tre anni, è stato azzannato dal suo cane, mentre era nel giardino della sua abitazione. Le sue condizioni non sono apparse gravi, ma è stato ricoverato in ospedale. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto la famiglia. Il piccolo stava giocando e tutto è avvenuto nel giro di pochi secondi.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Issigno, nella Valchiusella, un piccolo comune in provincia di Torino.

Tutto è accaduto poco prima delle dodici, il piccolo era fuori in giardino e stava giocando. I genitori erano nell’abitazione e quando hanno sentito le urla, sono usciti subito fuori.

È proprio in quel momento, che hanno fatto la tragica scoperta. Il loro bimbo si è avvicinato al cane, un meticcio di taglia media e lo ha morso improvvisamente.

Sono stati proprio la madre ed il padre ad allertare i soccorsi, che sono arrivati sul posto tempestivamente e con l’eliambulanza. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita, ma secondo le prime informazioni che sono venute fuori, ha riportato solo delle ferite superficiali e la sua situazione non è affatto grave.

Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri di Ivrea, che ora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e capire cosa sia avvenuto in quel giardino.

Un evento molto simile è avvenuto anche nella notte di sabato 30 e domenica 31 maggio, a Busto Arsizio, ma questa volta la vittima è una ragazza di 27 anni, che è stata azzannata anche lei nel giardino della sua abitazione, dal suo cane. La sua situazione non è critica. Gli inquirenti, stanno cercando di capire il motivo di questa reazione così aggressiva.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.