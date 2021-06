Un terribile incidente avvenuto in provincia di Catanzaro, a Chiaravalle Centrale, ha tra le persone coinvolte anche un bimbo di 11 anni, grave per le ferite riportate durante l’impatto. Sul luogo sono prontamente intervenuti i soccorsi, che hanno aiutato le persone rimaste coinvolte: quali sono le sue condizioni di salute oggi?

Fonte Pixabay

Il ragazzino di 11 anni ha riportato ferite gravi durante lo scontro tra due auto che ha causato il ferimento di altre cinque persone. Lo schianto ha avuto luogo il 26 giugno 2021 sulla strada statale 713 Trasversale delle Serre, nel comune di Chiaravalle Centrale, nel catanzarese, in Calabria.

A scontrarsi due auto, una Peugeot 208 GTLine ed una Volkswagen Golf. Tutti i sei passeggeri che viaggiavano a bordo dei mezzi hanno ricevuto i primi soccorsi dal Suem 118 e tutti sono stati portati in ospedale per ricevere le prime cure. Per il bambino i soccorritori hanno dovuto chiamare l’eliambulanza.

Sul luogo, oltre agli operatori sanitari, sono giunti in pochissimo tempo anche i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale. Era infatti scoppiato un incendio in una delle auto rimaste coinvolte nell’incidente di Chiaravalle Centrale.

Sul posto del sinistro anche i Carabinieri. Agli agenti spetta il compito di ricostruire le dinamiche dell’incidente, per capire come sia stato possibile uno schianto così tremendo che ha causato ferite non lievi soprattutto nel passeggero di 11 anni.

Fonte Pixabay

Bimbo di 11 anni grave: quali sono le sue condizioni di salute?

Secondo quanto riportato da fonti ospedaliere, il bambino di 11 anni coinvolto nell’incidente stradale a Chiaravalle Centrale sarebbe molto grave.

Fonte Pixabay

Si trova attualmente ricoverato presso una struttura ospedaliera e i medici devono capire quanto importanti sono le ferite che ha riportato durante lo scontro, che ha causato caos anche per quello che riguarda il traffico cittadino, deviato per prestare i primi soccorsi e fare tutti i rilievi del caso.