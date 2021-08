Coppia di genitori francesi denunciata dagli agenti in Sardegna, per aver lasciato il loro bimbo di soli 12 mesi in auto da solo. Il mezzo era parcheggiato in un parcheggio a Cagliari. Madre e padre si trovavano a far la spesa, mentre il piccolo era tutto solo nell’automobile sotto il sole. Subito è scattata la denuncia per abbandono di minori.

La vicenda ha avuto luogo nella mattinata di martedì 24 agosto 2021. La coppia di turisti francesi in vacanza a Cagliari, in Sardegna, hanno parcheggiato nei parcheggi del centro commerciale di Santa Gilla, nel capoluogo sardo, per recarsi a fare la spesa all’interno della struttura.

Non erano però da soli. Con loro anche il figlio di appena un anno, che però hanno deciso di lasciare da solo in auto, mentre loro facevano le commissioni. I due genitori di circa 40 anni non hanno pensato alle conseguenze del loro gesto.

La coppia di 40 anni aveva lasciato il finestrino un po’ aperto e per fortuna quel giorno non era abbastanza caldo e il sole non era abbastanza forte. Anche perché il rischio di questo gesto è davvero altissimo: i bambini possono anche morire.

La culla del bambino era anche coperta con un parasole. Forse i genitori pensavano che bastassero questi accorgimenti per far stare bene il bambino, anche se erano comunque le 11 del mattino e le temperature stavano salendo, nonostante non fossero come nei giorni precedenti.

Bimbo di 12 mesi in auto da solo: genitori francesi denunciati

Una persona che passava vicino al mezzo a un certo punto ha sentito piangere il bambino. Ha subito chiamato il 113 e sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante e anche un’ambulanza del 118.

Per fortuna il bambino stava bene. Mentre il medico lo visitava, gli agenti hanno fatto chiamare i genitori al supermercato con il megafono. La coppia verrà denunciata per abbandono di minori.