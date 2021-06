Tragedia in Svizzera a causa di un terribile incidente che ha causato la morte di un bambino piccolissimo. Bimbo di 14 mesi investito dalla sua mamma, che stava facendo una manovra a bordo del suo SUV. Un attimo disattenzione, una manovra sbagliato e il bambino rimane coinvolto nell’incidente. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.

La terribile vicenda di cronaca nera ha avuto luogo nel piccolo centro di Rumikon, che si trova nel nord della Svizzera, proprio al confine con la Germania. La donna di 39 anni stava guidando il suo SUV della Audi, quando, in seguito a una manovra, ha investito e ucciso il figlio di soli 14 mesi.

Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente. Subito i soccorritori sono arrivati sul posto, anche con un’eliambulanza, nella speranza di poter salvare il piccolo, poco più grande di un anno. Ma non è stato nemmeno necessario il trasferimento in ospedale. Il bimbo di 14 mesi è morto praticamente sul colpo.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, la donna era a bordo del suo SUV e non si sa perché il bambino di soli 14 mesi fosse da solo mentre lei guidava. Per una manovra forse azzardata, la mamma non ha visto che suo figlio si trovava proprio nella traiettoria. E lo ha travolto.

La Polizia svizzera ha aperto un’inchiesta. Al momento la zona dell’incidente è stata transennata, così da consentire i rilievi del caso. Le indagini sono affidate al Pubblico Ministero e alla Polizia cantonale dell’Argovia. Si cerca anche di capire se la dona avesse assunto droghe o alcolici prima di mettersi al volante.

Bimbo di 14 mesi investito dalla madre: la famiglia è assistita da psicologi

Sempre secondo quanto riportato dalla stampa elvetica tutta la famiglia è seguita al momento da un team di psicologi, mamma compresa.

Ora spetta agli inquirenti capire cosa sia successo. Mentre la Svizzera piange la morte di un bambino di soli 14 mesi.