Morte del bambino di 9 anni, trovato con una corda al collo: arrivati i risultati dell’autopsia. Com’è morto e cosa credono gli inquirenti

L’autopsia effettuata sul corpo senza vita del bambino di 9 anni, morto ha Bari, ha confermato la morte per soffocamento. Il medico legale Antonio De Donno non ha rivelato alcun elemento che possa riportare ad un trauma o ad un malore. Il piccolo non avrebbe nemmeno cercato di liberarsi. La relazione ha stabilito che è morto a causa della corda stretta intorno al collo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ad accorgersi della tragedia, è stata la sua mamma. Una volta entrata nella sua cameretta, ha trovato il figlio “impiccato”. Una cordicella era legata intorno al suo collo, mentre l’altra estremità, fissata ad un appendiabiti.

Credit: pixabay.com

Inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori sanitari, che non hanno potuto fare nulla per rianimare il bimbo.

Morte bambino di 9 anni: sequestrati tutti i dispositivi elettronici

Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio e ora stanno cercando di scoprire le motivazioni dietro il gesto del piccolo. I cellulari di sua madre e di sua sorella, così come la playstation e altri dispositivi elettronici presenti nell’abitazione, sono sotto sequestro. Gli inquirenti vogliono trovare qualsiasi traccia di sfide o video social, che possano spiegare la morte del piccolo.

Credit: pixabay.com

Per il momento, non sembrano esserci tracce di una challenge o di qualsiasi tipo di contatti da estranei. Il sospetto, è che il bambino abbia voluto emulare qualche gioco o che il suo gesto, potrebbe essere collegato alla morte di Antonella Sicomero. La bambina è morta pochi giorni fa a Palermo. Anche lei trovata con una corda al collo nel bagno della sua casa. La sua storia potrebbe aver sconvolto il bambino.

Queste però rimangono soltanto ipotesi, finché le forze dell’ordine non troveranno tracce concrete.

Credit: pixabay.com

Poco prima della tragedia, il bambino di 9 anni aveva caricato su YouTube un ultimo video. Sorridente, aveva raccontato al web di essersi appena tagliato i capelli. Per farlo, aveva usato il telefono di sua madre, poiché non possedeva dispositivi elettronici personali.