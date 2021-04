Un povero bimbo di 14 mesi muore in seguito alle ferite riportate dopo la caduta dal balcone di casa. È successo in Alto Adige: il neonato si trovava nell’appartamento di famiglia e venerdì sera è avvenuta la tragedia. Purtroppo i medici che lo hanno soccorso e curato in ospedale non hanno potuto far niente per salvargli la vita.

Fonte Pixabay

A Ponte Gardena, in Alto Adige, nella serata di venerdì 23 aprile 2021, una tragedia ha colpito questa comunità dove tutti si conoscono. Il bambino di 14 mesi viveva con la famiglia in un condominio, quando si è affacciato al balcone ed è precipitato dal secondo piano.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il piccolo avrebbe fatto un volo di diversi metri cadendo dal secondo piano dell’edificio in cui viveva con la famiglia. Il suo corpicino è precipitato nel cortile che si trova proprio di fronte all’abitazione.

Il bambino di soli 14 mesi viveva in quell’appartamento di Ponte Gardena, in Alto Adige, con i genitori e i due fratellini. La famiglia è di origine macedone e vivono nella Regione italiana da due anni.

Venerdì sera i soccorritori del 118 sono subito intervenuti per dare una mano al bambino. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, per questo hanno deciso di trasferire il bambino con l’elisoccorso Pelikan 2 prima all’ospedale di Bolzano e poi a Verona, presso l’ospedale di Borgo Trento.

Fonte Pixabay

Bimbo di 14 mesi muore in ospedale

I soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente e in ospedale, a Bolzano e Verona, i medici hanno fatto tutto il possibile per poter salvare la vita al bambino di 14 mesi che però era in gravi condizioni.

Fonte Pixabay

Il sindaco di Ponte Gardena, Philipp Kerschbaumer, ha espresso il cordoglio di tutta la comunità che si stringe intorno alla famiglia del bambino: