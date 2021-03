Come sta il bimbo di 2 anni ricoverato per coronavirus a Terni?

Da Terni ci arriva la notizia di un bimbo di 2 anni ricoverato per coronavirus in ospedale, presso la struttura sanitaria di Santa Maria, insieme alla sua mamma. Non è l’unico caso di minore che desta preoccupazione, tanto da ricorrere al ricovero ospedaliero, dopo l’infezione da Sars-Cov-2.

All’ospedale Santa Maria di Terni, capoluogo dell’omonima provincia in Umbria, ci sono un piccolo paziente di soli 2 anni e la sua mamma. Entrambi sono risultati positivi al tampone per il nuovo coronavirus.

A darne l’annuncio è il sindaco di Terni, Leonardo Latini, in occasione del consiglio comunale indetto per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria nella città da lui amministrata.

Il primo cittadino della città umbra sottolinea che anche a Terni purtroppo i casi sono in aumento da inizio marzo. Oltre al bimbo e alla sua mamma, anche un ragazzo di 14 anni positivo alla Covid-19 è ricoverato nella stessa struttura.

Purtroppo c’è stato un aumento significativo dei casi a partire dai primi giorni di marzo.La scorsa settimana c’era già stato un aumento del +193% dei casi rispetto ai sette giorni precedenti: ci sono stati una serie di fattori che hanno inciso su questo, non ultima la presenza delle varianti.

Queste le parole del sindaco che ha voluto aggiornare pubblicamente i suoi concittadini nel consueto consiglio comunale dedicato alla situazione d’emergenza sanitaria nel suo Comune, come molti altri colpito da quella che sembra essere sempre più la terza ondata della pandemia.

Bimbo di 2 anni ricoverato per coronavirus: i dati di Terni da inizio marzo

Secondo quanto riportato dal primo cittadino, da inizio marzo sono state 459 le persone positive al coronavirus, con 200 guarigioni.

L’andamento è abbastanza preoccupante e per questo ci vuole un impegno da parte di tutti nel cercare di essere efficaci nella comunicazione.

Il sindaco sottolinea che un aumento decisivo ha avuto luogo anche nelle scuole.