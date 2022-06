La tragedia a Messina: l'uomo è sceso dall'auto che, per cause in corso di accertamento, si è mossa ed ha travolto il bimbo di 2 anni

Una tragedia devastante è capitata nella tarda serata di ieri, domenica 12 giugno, a Messina. Un bimbo di 2 anni ha perso la vita dopo che il papà è sceso dall’auto per aprire il garage e la stessa si è sfrenata travolgendolo in pieno. Inutile il trasporto immediato al policlinico, il piccolo si è spento poco dopo il suo arrivo per i gravi traumi riportati.

Ci sarà da indagare su quanto accaduto ieri sera a Messina, ma la vicenda riporta tristemente le menti a quanto successo a L’Aquila lo scorso 18 maggio.

Subito dopo l’ora di pranzo, una mamma era arrivata fuori dall’asilo Primo Maggio del capoluogo abruzzese ed è scesa per andare a prendere le sue figlie, lasciando in macchina l’altro figlio più grande.

A quanto pare il ragazzino, per errore, ha disattivato il freno a mano della vettura che ha così iniziato la sua corsa in discesa, sfondando una recinzione e investendo 6 bimbi che giocavano tranquilli nel cortile del nido.

Tra questi c’era il piccolo Tommaso che, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, si è spento prima di arrivare all’ospedale aquilano.

La tragedia del bimbo di 2 anni messinese

Anche ieri a Messina nulla lasciava presagire a quello che stava per accadere, quando un uomo ha parcheggiato la sua vettura davanti al garage della sua abitazione nel quartiere Bordonaro ed è sceso per aprire la serranda.

L’uomo ha lasciato uno dei suoi figli in auto e non è ancora chiaro se quest’ultimo abbia effettuato delle manovre al cambio o al freno a mano che hanno fatto muovere la macchina.

Il destino ha voluto che dietro la vettura, proprio in quel momento, stesse passando il fratellino che inevitabilmente è finito investito dal mezzo.

Tutto si è verificato sotto lo sguardo della famiglia, che non ha potuto far nulla per evitare che ciò accadesse.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che tempestivamente giunti sul posto hanno prelevato il bimbo di 2 anni e lo hanno trasportato al Policlinico. Purtroppo, pochi minuti dopo il suo arrivo, il piccolo si è spento per sempre. Troppo gravi i traumi riportati.

La Procura ha posto sotto sequestro la macchina coinvolta nell’incidente e aperto un’indagine. Seguiranno aggiornamenti su questa tragica vicenda.