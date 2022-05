La macchina si è sfrenata ed è finita nel giardino del nido, travolgendo 6 bimbi: per il piccolo Tommaso non c'è stato nulla da fare

Nel primo pomeriggio di ieri, la città di L’Aquila e tutto l’Abruzzo è stato travolto da una notizia sconvolgente. Un’automobile si è sfrenata ed ha sfondato il cancello di un asilo nido, travolgendo in pieno 6 bimbi che stavano giocando nel giardino. Uno di loro, il piccolo Tommaso, purtroppo non ce l’ha fatta. Gravi altri tre bimbi.

Questa è una di quelle notizie che colpiscono l’anima e che lasciano sgomenti. Nel primo pomeriggio di ieri, a L’Aquila, un bimbo di soli 4 anni ha perso la vita per uno scherzo infame del destino.

Una donna di 37 anni del posto era arrivata, intorno alle 15:00, nell’asilo nido Primo Maggio, situato in zona Pile, per riprendere i suoi due gemellini. Ha parcheggiato l’auto nella discesa antistante la struttura ed è scesa, lasciando in auto l’altro suo figlio più grande.

Pochi secondi dopo, la suddetta auto, una Volkswagen Passat station wagon, si è sfrenata ed ha iniziato la sua inarrestabile corsa lungo la discesa. Il fato ha voluto che alla fine della discesa, dietro al cancello che la vettura ha sfondato, ci fossero i bimbi dell’asilo nido a giocare in giardino.

La macchina ha travolto in pieno 6 di loro, lasciando sgomenti gli altri bimbi e le maestre che stavano badando a loro.

Ora le indagini cercheranno di fare chiarezza su quanto sia realmente accaduto. Se il freno a mano si sia disinserito per problemi tecnici dell’auto o se il bambino di 8 anni chiuso in auto lo abbia disinserito per sbaglio o per giocare.

Non c’è stato nulla da fare per il piccolo Tommaso

Le maestre hanno subito portato dentro gli altri bambini e i passanti hanno subito effettuato la chiamata ai soccorsi.

Le ambulanze sono arrivate sul posto in pochi minuti e, insieme a loro, anche i Vigili del Fuoco.

La situazione è parsa drammatica fin da subito e i bimbi, tirati fuori da sotto l’auto, sono stati subito trasportati all’ospedale San Salvatore.

Poco dopo il loro arrivo, purtroppo, uno di loro, il piccolo Tommaso, si è spento per sempre. Troppo gravi i traumi riportati.

Altri tre bambini sono stati trasportati al Gemelli di Roma per ricevere le urgenti cure di cui hanno bisogno. Le condizioni di una di loro appaiono molto gravi e i dottori lotteranno con tutte le loro forze per salvarle la vita.

In poche ore il web si è riempito di messaggi di vicinanza al popolo aquilano, alla famiglia della piccola vittima e a quelle degli altri bimbi coinvolti nella tragedia.

Seguiranno aggiornamenti su questa drammatica vicenda.