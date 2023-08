Purtroppo non ce l’ha fatta il bimbo di 2 anni trovato senza sensi in piscina nella sua casa di Asti, in Piemonte. Da una settimana si trovava ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. I medici hanno tentato di tutto per salvare la sua giovanissima vita, ma alla fine hanno dovuto arrendersi. Il suo cuore si è fermato per sempre: la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.

Matteo aveva solo due anni. Lo scorso lunedì lo hanno trovato riverso nella piscina di casa. Era caduto in acqua dopo un attimo di distrazione della famiglia. La corsa in ospedale non è servita a salvare la sua giovanissima vita.

Da una settimana il bimbo si trovava ricoverato presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Dal 31 luglio scorso la famiglia ha sempre sperato che si potesse riprendere. Ma le sue condizioni di salute sono apparse subito molto gravi.

I medici hanno fatto di tutto per tentare di salvare la sua giovanissima vita, ma non si è mai più ripreso. Era rimasto ricoverato per una settimana nel reparto di rianimazione, attaccato alle macchine salvavita.

Ha esalato l’ultimo respiro tra le braccia dei suoi genitori, che fino all’ultimo hanno sperato che si potesse riprendere. Purtroppo, però, non ce l’ha fatta: il bimbo è volato in cielo troppo presto, lasciando in un lutto difficile da affrontare famigliare e amici.

Fonte foto da Pixabay

Bimbo di 2 anni trovato senza sensi in piscina: dopo il decesso i genitori decidono di donare gli organi

In questo momento di smarrimento, i genitori del piccolo hanno voluto compiere un gesto di grande solidarietà. Hanno infatti acconsentito alla donazione degli organi di loro figlio. Potrà così salvare altre vite.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il piccolo era sfuggito all’attenzione degli adulti mentre giocava con il fratello. Era caduto nella piscina montata in giardino per l’estate.