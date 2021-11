Terribile incidente domestico a Sesto Fiorentino. Un bimbo di 3 anni cade dal balcone del terzo piano, affacciandosi nel terrazzo della casa dove abita con la famiglia. La mamma lo aveva lasciato da solo a casa, mentre era scesa ad aspettare il fratello alla fermata dello scuolabus. Le condizioni del piccolo sarebbero gravi.

Il terribile incidente ha avuto luogo in un condominio di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, in Toscana. Questo piccolo bambino di soli tre anni è caduto dal terrazzo della casa dove vive insieme alla sua famiglia. Un appartamento che si trova al terzo piano di un palazzo.

Dopo la caduta, un poliziotto fuori servizio, che lavora presso il commissariato di Sesto Fiorentino, ha prontamente prestato i primi soccorsi al piccolo. Secondo la polizia sarebbe caduto in maniera accidentale, dopo essersi sporto un po’ troppo, forse per cercare la mamma.

Al momento della tragedia, il bambino era da solo in casa. La mamma era appena uscita: aveva lasciato il piccolo per qualche minuto, perché doveva andare a prendere l’altro figlio più grande che tornava da scuola con lo scuolabus.

Evidentemente il bambino non vedendo nessuno in casa si è affacciato al balcone per cercare la mamma: sporgendosi troppo potrebbe aver perso l’equilibrio, finendo per cadere nel cortile posto all’interno del condominio.

Bimbo di 3 anni cade dal balcone: quali sono le sue condizioni di salute?

Il bambino si trova ancora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo fonti ufficiali dell’ospedale del capoluogo toscano, le sue condizioni sarebbero gravi. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

A trovare il corpo del bambino a terra nel cortile del condominio, è stata proprio la mamma, che in quel momento stava rientrando a casa con il fratello maggiore, che aveva preso alla fermata dello scuolabus dopo una giornata di scuola. Gli investigatori dovranno capire eventuali responsabilità della donna.