Bimbo di 3 anni dimenticato sul mini bus, ha perso la vita Bimbo di 3 anni dimenticato nel mini bus della scuola, ha perso la vita. Le parole dell'istituto su ciò che è accaduto..

Nella giornata di ieri, martedì diciotto febbraio, un bimbo di tre anni è stato dimenticato nel mini bus per più di sei ore. Quando ormai si sono resi conto dell’accaduto, per lui non c’è stato più nulla da fare. Un evento drammatico, che ha sconvolto l’intera comunità di Edmonton, un sobborgo di Cairns, in Australia.

La famiglia, distrutta per questa grande perdita, vuole capire come sia potuta accadere una cosa del genere, poiché non riesce proprio a trovare una spiegazione valida sull’accaduto.

Secondo le informazioni che sono state rese note dai media locali, il mini bus della scuola, è passato a prendere tutti i bambini intorno alle nove del mattino e li ha portati subito nella Goodstart Early Learning.

Tutti i piccoli sono scesi e sono andati nelle loro classi. Nessuno sa come sia stato dimenticato il bimbo sul mezzo, l’unica cosa certa è che quando si sono resi conto della sua presenza, erano ormai passate sei ore.

Le temperature erano arrivate intorno ai trenta quattro gradi e nonostante i disperati tentativi dei medici, per lui non c’è stato più nulla da fare. La polizia, non ha ancora resa nota la causa del suo decesso. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Uno dei poliziotti, ha dichiarato: “Stiamo indagando sulla morte di un bambino di tre anni, avvenuta a Edmonton. Il piccolo è stato trovato ormai senza vita nello scuola bus davanti la scuola di Stokes Street.”

L’azienzda GoodStart Early Learning, invece, in una nota ha dichiarato: “Siamo devastati per la morte di un bambino di cui ci prendevamo cura. Stiamo lavorando per supportare l’intero team del centro, le famiglie ed i figli. Siamo vicini anche ai genitori del piccolo, in questo momento così tragico.”

La madre ed il padre, proprio come tutti i suoi familiari, vogliono giustizia per la tragedia che la ha colpiti, ma soprattutyto vogliono capire come sia potuta avvenire una cosa del genere.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto il mondo intero. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.

