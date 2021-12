Nessuno Tocchi Ippocrate sulla sua pagina Facebook ha raccontato una storia per fortuna a lieto fine. Tutto è andato bene per la prontezza di riflessi delle maestre di un bimbo di 3 anni in arresto cardiaco a scuola. Le docenti hanno subito notato che il bambino stava male. Con calma e prima che arrivassero i soccorsi del 118, hanno eseguito un massaggio cardiaco che gli ha salvato la vita.

Fonte foto da Pixabay

Tutto ha avuto luogo nella scuola Eugenio Montale di Scampia, un quartiere di Napoli, situato nell’area nord della città capoluogo di Regione della Campania. Erano circa le ore 12 di un normale giorno di scuola, quando uno studente di soli 3 anni ha perso improvvisamente coscienza, andando in arresto cardiaco.

Le maestre del plesso hanno prima chiamato il 118 e poi sono intervenute in prima persona iniziando il massaggio cardiaco. E fortunatamente erano state formate per prestare soccorso, anche perché l’ambulanza ha tardato molti minuti ad arrivare nella scuola dove il bambino si trovava con compagni e maestre.

Quando i sanitari sono arrivati alla scuola di Scampia, il bambino aveva da poco ripreso a respirare. E anche il cuore aveva ricominciato a battere normalmente. I soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato, per poi trasferirlo d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli.

Complimenti alle maestre: Paola Morano (team leader) Angela Calvino Anna Longobardi Patrizia Viglione Ma grazie anche alla preside dell’Istituto Eugenio Montale dott.ssa Paola Carnevale che , da quanto apprende NTI, ogni 2 anni provvede alla formazione blsd del personale docente e che ha acquistato un DAE a disposizione dell’istituto!

Fonte foto da Pixabay

Bimbo di 3 anni in arresto cardiaco a scuola: le maestre formate per aiutarlo

La pagina Facebook sottolinea proprio quanto la formazione al primo soccorso sia fondamentale per le maestre.

Fonte foto da Pixabay