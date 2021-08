La cittadina è in lutto per la sua scomparsa

Tragico tamponamento in Campania dove ha perso la vita un piccolo bambino. Il bimbo di 3 anni è morto in un incidente a Casal di Principe che è stato fatale per lui. Un terribile evento che ha gettato nello sconforto tutta una comunità e che ha colpito moltissimo. La Procura ha già disposto l’autopsia sul corpo del piccolo.

Fonte foto da Pixabay

Venerdì 20 agosto è in programma l’esame autoptico sul corpo completamente dilaniato del piccolo Francesco M., un bambino di 3 anni residente a Casal di Principe che è morto sulla SS 7 Bis Nola-Villa Literno, direzione Villa Literno, nella notte tra mercoledì e giovedì.

Il bambino viaggiava a bordo di una Smart fortwo insieme al padre e a un amico, quando si è scontrata contro una BMW, guidata da un ragazzo di 22 anni di origini macedoni, che risiede a San Nicola La Strada, città in provincia di Caserta in Campania.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la BMW guidata dal 22enne stava imboccando la SS 7Bis tra Succivo e Gricignano d’Aversa, quando improvvisamente ha urtato la parte posteriore della Smart, sulla quale viaggiava Francesco con il papà e un amico.

La piccola automobile ha fatto un volo di 150 metri dal punto di impatto, andandosi a schiantare contro il guardrail lato destro della corsia a lenta percorrenza.

Fonte foto da Pixabay

Bimbo di 3 anni morto in un incidente

Francesco è stato sbalzato fuori dall’abitacolo del lunotto posteriore, cadendo al suolo e morendo sul colpo. L’uomo alla guida della BMW è scappato via in prede al panico, ma tornato a casa ha raccontato tutto ai famigliari e al legale, Gabriele Piatto. Dopo 20 minuti è tornato sul luogo dell’incidente per costituirsi ai Carabinieri.

Fonte foto da Pixabay

Il ragazzo è stato sottoposto a test alcolemici e tossicologici, ma si attendono gli esiti dal presidio ospedaliero di Marcianise. L’accusa ora è di omicidio stradale.