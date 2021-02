Un bimbo di 4 anni muore dopo aver inalato una puntina da disegno. Un incidente domestico finito in tragedia per il povero piccolo: i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo la puntina era già arrivata a bucare il suo polmone. Axel si è spento così a 4 anni, lasciando la famiglia sotto choc per l’accaduto.

Fonte Pixabay

Questa triste storia ci arriva da Graham, Washington. Ayla Rutherford è una mamma di 29 anni che si stava facendo la doccia quando all’improvviso ha sentito urlare dal piano di sotto il resto della famiglia.

Quando è arrivata al piano inferiore, ha trovato il marito Josh, suo coetaneo, che tentava di salvare Axel, il loro bambino di soli 4 anni, utilizzando la manovra di Heimlich.

Ayla Rutherford non capiva cosa fosse successo, ma Axel all’improvviso ha perso conoscenza e ha iniziato a diventare blu. I genitori lo hanno portato di corsa in ospedale: stava soffocando dopo aver inalato una puntina da disegno.

Quel piccolo oggetto aveva già raggiunto il suo polmone sinistro e purtroppo lo aveva perforato. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma dopo una settimana di terapia intensiva, Axel è morto tra le braccia di mamma e papà.

Fonte Pixabay

Bimbo di 4 anni muore per un terribile incidente domestico

Oggi i genitori di Axel vogliono sensibilizzare le famiglie sulla pericolosità di oggetti che sono considerati innocui, come puntine da disegno e spilli, che potrebbero però causare danni molto gravi.