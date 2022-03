Del piccolo Alexander (Sasha) Zdanovich Yahno si sono perse le tracce da giorni e tutti si uniscono all’appello della sua famiglia per ritrovare il bimbo di 4 anni scomparso in Ucraina. Insieme alla nonna e ad altre persone cercava di lasciare il paese su una barca. Il corpo della nonna è stato trovato senza vita, ma del piccolo non si sa ancora nulla.

Dopo l’invasione della Russia in Ucraina, molti bambini hanno lasciato il paese, spesso con le loro mamme e ancor più spesso con le loro nonne. Sasha aveva intrapreso un lungo viaggio che da Kiev avrebbe dovuto portarlo al salvo fuori dai confini ucraini.

Il corpo della donna, però, è stato trovato senza vita. Ma del bambino nessuna traccia: non si hanno notizie da giorni del piccolo Alexander Zdanovich Yahno, Sasha per la famiglia. Forse è stato preso in carico da associazioni e volontari che lo hanno trovato solo e si spera, diffondendo la foto, di farlo riunire presto alla famiglia.

Alexander Zdanovich Yahno è nato il 4 marzo del 2018. Non si hanno notizie di lui dallo scorso 10 marzo, quando insieme alla nonna e altre 6 persone hanno preso una barca per attraversare il fiume Dnepr. Solo Sasha aveva il giubbotto di salvataggio e si spera che si sia salvato.

L’Associazione Cittadini del Mondo Odv Cagliari ha lanciato un appello confermato all’Ansa dal console onorario ucraino in Sardegna, Anthony Grande che ha parlato con la mamma Anna e un’amica di famiglia che fa da interprete.

Bimbo di 4 anni scomparso in Ucraina, forse si trova in Italia

Potrebbe trovarsi in Italia Sasha. Il piccolo è alto 110 cm, ha gli occhi scuri e i capelli a caschetto castani. Probabilmente alcuni attivisti lo hanno trovato e portato al confine tra Ucraina e Polonia, arrivando poi nel nostro paese con altri profughi.

Anthony Grande sottolinea che sono già arrivate delle segnalazioni che però si sono rivelate infondate. Il problema è che nessuno sa se il piccolo ha davvero lasciato il paese.