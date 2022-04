Per fortuna qualcuno se n'è accorto appena in tempo

Poteva essere una vera e propria tragedia, ma per fortuna qualcuno se n’è accorto appena in tempo che quel bimbo di 4 anni era senza protezione su una giostra. Mentre gli altri piccoli erano tutti correttamente seduti con l’imbracatura di sicurezza allacciata, lui non l’aveva. Tragedia sfiorata per un soffio a Sydney.

L’incidente che avrebbe potuto avere esiti fatali per il bambino ha avuto luogo nel pomeriggio di domenica 10 aprile 2022 sulla giostra Free Fall che si trova all’interno del Royal Easter Show di Sydney, in Australia. Ovviamente oggi l’attrazione è chiusa.

Gli organizzatori di questo parco dei divertimento hanno dovuto chiudere per questioni di sicurezza quella giostra dopo che un bambino di 4 anni ha rischiato di morire perché il dispositivo di sicurezza del suo seggiolino non era attivo.

Insieme ad altri bambini, Tristan Curtis era salito sulla giostra. Ma sulla sua poltroncina non è sceso il dispositivo di sicurezza, come invece accaduto regolarmente ai bambini seduti accanto. Il sistema di ritenuta era aperto sulla sua testa e non bloccato per la sua sicurezza.

Sky Boustani Curtis, sua madre, era a terra e ha visto tutta la scena provando un senso di impotenza perché non poteva fare niente.

Io e mio marito non eravamo abbastanza alti per raggiungerlo. Semplicemente non gli hanno abbassato l’imbracatura, non l’hanno controllato.

Bimbo di 4 anni senza protezione su una giostra: attrazione chiusa

Per fortuna poco prima del lancio alcuni presenti si sono accorti del fatto, altrimenti Tristan sarebbe morto. Un testimone ha raccontato che l’operatore non si era accorto di nulla.

Hanno premuto il pulsante per l’arresto di emergenza, ma l’operatore non è riuscito a far scendere la giostra e qualcuno è dovuto salire lassù e far saltare in braccio il proprio figlio. Gli spettatori hanno dovuto urlare per fermare la corsa.

Tristan è autistico e non è stato facile capire come stava il bambino dopo quella terribile esperienza. La Free Fall è stata chiusa.