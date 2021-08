Incidente stradale a Montesilvano, che ha visto coinvolti una mamma e suo figlio piccolo. Nella tarda serata di lunedì 30 agosto un bimbo di 5 anni è stato investito sulle strisce pedonali, mentre stava attraversando la strada in corso Umberto, Comune in provincia di Pescara. Quali sono le condizioni di salute della donna e di suo figlio piccolo?

Madre e figlio, poco prima delle ore 22, si trovavano in corso Umberto a Montesilvano. All’incrocio con via Piave sono scesi sulla carreggiata, all’altezza delle strisce pedonali, per poter raggiungere l’altro lato della strada. Quando ha avuto luogo l’incidente.

Il bambino di soli 5 anni, che camminava con la sua mamma, è stato letteralmente travolto da una Suzuki Vitara, che stava percorrendo il corso di Montesilvano in direzione da Nord a Sud. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, sul quale indaga la Polizia locale guidata dal comandante dei vigili Nicolino Casale.

Bimbo di 5 anni investito sulle strisce a Montesilvano: immediato il ricovero in ospedale

Subito dopo l’incidente, i soccorritori hanno raggiunto il luogo del sinistro. A causa delle lesioni riportate durante il terribile impatto, è stato necessario il trasporto in ospedale, presso la struttura sanitaria di Pescara.

Dopo le prime cure sul posto, i medici del nosocomio si sono presi cura sia del bambino sia della mamma che era con lui in strada mentre attraversavano le strisce pedonali, ma che non ha riportato grandi ferite durante l’incidente che ha maggiormente coinvolto il figlio.

Secondo quanto riportato da fondi ospedaliere, dopo l’arrivo presso l’ospedale di Pescara, il bambino di soli 5 anni ha raggiunto il reparto di Ortopedia, dove si trova tuttora ricoverato. Per lui la prognosi è di almeno 30 giorni.

Speriamo che mamma e figlio possano presto rimettersi e uscire dall’ospedale senza conseguenze troppo gravi dopo l’incidente che li ha visti coinvolti a Montesilvano, in Abruzzo.