Si indaga sulle cause delle morte di un piccolo paziente deceduto presso l’ospedale veneto. Il bimbo di 5 anni è morto a Padova, dove si trovava presso la struttura ospedaliera. Più volte era stato ricoverato in ospedale, ma nessun medico aveva mai compreso la natura dei suoi disturbi. Ora si cerca di far luce sul decesso.

Fonte foto da Pixabay

Il piccolo era originario di Porto Viro, in provincia di Rovigo. È venuto a mancare presso l’ospedale pediatrico di Padova, dopo tutta una serie di visite e ricoveri presso le strutture sanitarie di Adria e di Chioggia. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso per problemi respiratori.

I medici avevano anche eseguito i tamponi per individuare un’eventuale positività alla Covid-19. Ma il tampone era risultato negativo presso l’ospedale di Adria. Così i medici hanno deciso prima il trasferimento nel nosocomio di Chioggia e poi presso la struttura sanitaria di Padova, dove è morto.

Il bambino polesano è morto per diversi arresti cardiaci che lo hanno portato alla morte. Tutti i tamponi sono risultati negativi al nuovo Coronavirus, quindi è morto senza essere positivo alla Covid-19, come si era ipotizzato visti i suoi sintomi.

I problemi respiratori per i quali i genitori hanno deciso di portarlo in ospedale sono degenerati fino alla morte improvvisa, forse probabilmente proprio a causa degli arresti cardiaci che hanno indebolito il suo cuore.

Fonte foto da Pixabay

Bimbo di 5 anni morto a Padova, disposta l’autopsia sul suo corpicino

Solamente l’autopsia, già disposta dalla Procura sul corpo del bambino morto presso l’ospedale pediatrico di Padova, potrà far luce e chiarezza sul caso.

Fonte foto da Pixabay

Alla famiglia del piccolo angelo volato in cielo si stringe tutta la comunità: un grave lutto che ha colpito tutti quanti, soprattutto perché ancora non si conoscono le cause del decesso.