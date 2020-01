Bimbo di 6 anni caduto dalla seggiovia Trento, bimbo di sei anni scivolato sotto la barra di protezione della seggiovia. Ha fatto un volo di tre metri. Ecco cosa è accaduto..

Una vicenda incredibile, è accaduta nella mattinata di ieri, giovedì due gennaio, in un piccolo paese in provincia di Trento, chiamato Polsa di Brentonico. Un bimbo di sei anni, è caduto dalla seggiovia ed ha fatto un volo di tre metri, per fortuna la caduta è stata attutita da due maestri di sci.

Un evento che poteva portare a gravi conseguenze, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, grazie all’intervento di questi due maestri, che appena si sono resi conto di ciò che stava accadendo, sono subito intervenuti per salvarlo.

In base alle informazioni che sono state rese note, l’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, sulle seggiovie con altri due adulti.

Il bimbo, all’improvviso intorno alle undici, è scivolato sotto la barra di protezione ed è caduto. Le persone che erano con lui, hanno provato a prenderlo per il cappotto, ma tutti i loro tentativi sono stati vani.

I maestri da sci, che erano vicino quella seggiovia, appena si sono resi conto di ciò che stava accadendo, sono andati subito sotto per salvare il bimbo e per cercare di attutire la sua caduta.

Per fortuna, i ragazzi sono riusciti nel loro obiettivo ed il piccolo, oltre al grande spavento, ha riportato ferite e contusioni, ma è sempre rimasto cosciente. Ha fatto un volo di tre metri.

Il bambino, che viene dal Veneto ed era in vacanza con i suoi genitori, è stato trasportato in elisoccorso, all’ospedale di Rovereto, ma secondo le informazioni che sono state rese note, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, sono arrivati anche i carabinieri, che ora stanno indagando e lavorando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. C’è stata grande paura e spavento per tutti i presenti e per i genitori.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

