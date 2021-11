Addio a Antwain Fowler. Il bimbo di 6 anni muore in seguito ad una terribile malattia che lo aveva colpito e che aveva combattuto fino alla fine. Lui era famoso in tutto il mondo per un video che in breve tempo era diventato virale. E che lo aveva fatto diventare un meme vivente. A dare la triste notizia è stata la mamma, distrutta dal dolore per questa perdita.

Fonte foto da YouTube

Antwain Fowler ci ha lasciato all’età di sei anni. Tutti lo abbiamo visto in un video dal titolo “Where we ‘bout to eat at?“, diventato celebre circa due anni fa. Nel filmato, che oggi conta più di 25 milioni di visualizzazioni su YouTube, le sue mosse e le sue espressioni erano diventate un meme immortale.

Il bambino era malato. Aveva una arara malattia autoimmune: il suo organismo attaccava le cellule sane del suo corpo. E questa patologia lo ha portato alla morte. La diagnosi era arrivata subito dopo la nascita e con la famiglia ha lottato fino alla fine.

Nel corso della sua breve vita aveva dovuto subire tantissimi interventi. Ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto a soli 6 anni. La notizia del suo tragico decesso è stata trasmessa sui social dalla mamma, Christina Burns, che non si dà pace.

Il dolore nel mio cuore è come nessun altro. Perché Dio? Non meritavo di essere lasciata così vuota.

Fonte foto da YouTube

Bimbo di 6 anni muore, il dolore della mamma a cui vanno le condoglianze di tutti

Tutti abbiamo amato quel piccolo bambino che oggi è un angelo in cielo. E le parole di sofferenza della mamma possano essere allietate in questo momento di lutto dall’amore che in molti hanno provato e continueranno a provare per il suo piccolo bambino.

Fonte foto da YouTube