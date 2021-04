Paura per un bimbo di 6 anni che si perde al Valentino mentre si trovava con il suo papà nel celebre parco verde nel cuore di Torino. Il genitore, in un attimo di distrazione, lo ha perso di vista. Per fortuna una ragazzina di 13 anni lo ha ritrovato, si è fermata con lui per rassicurarlo e intanto ha chiamato la Polizia.

Fonte Pixabay

Il piccolo di 6 anni giocava con la sua bicicletta nel Parco del Valentino. Era accompagnato dal suo papà, ma in un attimo è sparito dal suo campo visivo. Dov’era finito quel povero bambino tutto solo?

I fatti sono accaduti poco prima delle 13 di mercoledì 31 marzo 2021. Il papà lo ha perso di vista per un istante e preoccupato perché chiamandolo non rispondeva e non si trovava da nessuna parte, ha chiamato il 112.

Subito sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Barriera Nizza, che hanno ascoltato il papà e il suo racconto di come erano andati i fatti. Subito hanno diramato l’allarme per ritrovare il piccolo.

Le ricerche del bambino di soli 6 ani sono scattate subito. Il padre era sotto choc e attendeva buone notizie. Intanto il bambino era arrivato sul ponte Umberto I tra corso Vittorio Emanuele e Corso Fiume.

Fonte Pixabay

Bimbo di 6 anni si perde al Valentino: 13enne lo trova e lo mette al sicuro

A ritrovarlo una ragazzina di 13 anni che lo aveva visto camminare tutto solo e spaesato sul ponte del capoluogo piemontese. Prima lo ha fermato e poi gli ha chiesto cosa ci facesse lì.

L’ho visto vagare da solo sul ponte, non capivo cosa ci facesse lì un bambino senza genitori, così l’ho fermato e gli ho chiesto cosa stesse facendo e se qualcosa non andasse: era spaventato, diceva che stava cercando suo papà ma si era perso.

Fonte Pixabay

La ragazzina ha chiamato subito la polizia. Gli agenti impegnati nelle ricerche li hanno visti e hanno permesso al piccolo visibilmente spaventato di riabbracciare il suo papà.