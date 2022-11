La tragedia si è verificata ieri a Cesena: l'autista dell'autobus non ha potuto far nulla per evitare di investire il bimbo di 7 anni

Una tragedia assoluta si è consumata nella giornata di ieri a Cesena. Un bimbo di 7 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un autobus urbano. Il piccolo era sul seggiolino della bicicletta del suo papà, quando per motivi ancora da accertare è caduto a terra proprio sulla carreggiata. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Continua a crescere inesorabile il dato riguardante coloro che perdono la vita sulle strade italiane. Dopo un’abbassamento delle statistiche nel periodo della pandemia, negli ultimi mesi la percentuale ha ricominciato a salire.

Automobilisti, ma anche tanti pedoni o ciclisti investiti.

Uno dei casi più tragici è avvenuto un paio di settimane fa in provincia di Pordenone. Matteo Moro, un ragazzo di soli 26 anni e padre di un bambino di un anno e mezzo, stava tornando a casa sua, di notte, in sella alla sua bicicletta.

Un’auto guidata da un altro ragazzo è giunta proprio su quel tratto di strada e non vedendolo in tempo, lo ha travolto in pieno. L’automobilista si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. Ciononostante, per Matteo non c’è stato nulla da fare.

Un altro evento molto spiacevole si è verificato nel pomeriggio di ieri a Cesena. A perdere la vita, questa volta, è purtroppo toccato ad un bambino che aveva solo sette anni.

Cosa è successo al bimbo di 7 anni

Stando a quanto riportato, sembrerebbe che il piccolo fosse sul seggiolino di una bicicletta insieme al suo papà. I due, che erano seguiti a ruota anche dal fratello maggiore del bimbo di 7 anni, stavano percorrendo via Cervese quando è successo purtroppo l’irreparabile.

Forse per un’inclinazione della bici, il bambino si è sporto troppo ed è caduto a terra, proprio dal lato della carreggiata.

Esattamente in quel momento stava transitando un autobus urbano, il cui conducente non ha potuto fare nulla per evitare di investire il bimbo.

Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118, ma il tremendo impatto aveva già fatto fermare il cuoricino del piccolo.

Arrivate anche le forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Ora cercheranno di chiarire l’esatta dinamica del sinistro.