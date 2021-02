Tragedia in un piccolo comune svizzero. Bimbo di 7 anni muore nell’igloo che aveva appena finito di costruire con il suo papà. Entrato all’interno di quella casetta ghiacciata, all’improvviso i blocchi di neve sono crollati e lui non ha fatto in tempo a uscirne fuori. Il piccolo è morto schiacciato dalla neve. Il padre è sotto choc.

Fonte Pixabay

La tragedia ha avuto luogo a Tarasp, una località che fa parte del comune svizzero di Scuol, del Canton Grigioni, nella regione Engiadina Bassa/Val Müstair della quale è capoluogo.

Era tarda mattina, quando padre e figlio hanno deciso di costruire un igloo. Quando però sono entrati al suo interno, all’improvviso i blocchi di neve utilizzati per costruire la capanna sono caduti. L’uomo si è liberato in tempo, mentre per il bambino non c’era più niente da fare.

Un gioco tra padre e figlio nella neve si è trasformato in una tragedia, quando l’igloo che avevano costruito è collassato. La neve ha travolto e seppellito entrambi, ma il padre, riuscito a liberarsi, ha iniziato a scavare nella neve per cercare suo figlio.

Quando ha raggiunto il bambino di soli 7 anni sotto il cumulo di neve utilizzato poco prima per costruire quello che doveva essere il loro rifugio, per lui non si poteva fare più niente. Rimasto intrappolato nella neve, il bimbo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale..

Fonte Pixabay

Bimbo di 7 anni muore nell’igloo: padre tenta di tutto per salvarlo

L’uomo, mentre scavava nella neve, ha subito iniziato a urlare e molte persone sono intervenute per aiutarlo. Dopo un quarto d’ora sono riusciti a raggiungere il piccolo, immediatamente soccorso dai sanitari chiamati per intervenire.

Fonte Pixabay

I medici hanno provato a rianimarlo e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, ma il bambino è morto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. Per troppo tempo non ha respirato ed è morto a soli 7 anni.