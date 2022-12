La Procura ha aperto un’indagine, per capire cosa è successo a Rayen Boulalouaz, il piccolo di origini marocchine che ha perso la vita mentre giocava in strada con i suoi amichetti. Il bimbo di 7 anni muore per un mal di testa forte che si è manifestato all’improvviso. Un malore che, purtroppo, non ha dato scampo al ragazzino. Si scopre, però, che quattro giorni prima era caduto per terra.

Rayen Boulalouaz aveva solo 7 anni. Come ogni giorno stava giocando in strada a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena, insieme agli amici. A sorvegliare i bambini c’erano i genitori, anche del piccolo di origini marocchine, che lo hanno visto svenire all’improvviso.

Rayen aveva lamentato, mentre giocava in strada, un mal di testa molto forte. Pochi istanti dopo ha perso i sensi. E, purtroppo, non si è mai più svegliato. Sono stati i genitori ha chiamare subito il 118. I sanitari hanno subito raggiunto il luogo dove si trovava e o hanno trasportato d’urgenza in ospedale.

Nonostante la chiamata tempestiva al 118 e l’arrivo quasi immediato degli operatori sanitari, che hanno prestato le prime cure al piccolo, il bambino di 7 anni quando è arrivato in ospedale è deceduto. I medici non hanno potuto fare nulla per lui.

I Carabinieri della compagnia locale hanno già avviato un’indagine per capire quanto è accaduto e per ricostruire le ultime ore di vita di Rayen. Stava giocando a calcio con gli amichetti, poi il mal di testa intenso e improvviso e lo svenimento. Infine, il decesso.

Bimbo di 7 anni muore per un mal di testa: sviene mentre gioca a calcio e non si risveglia più

L’ospedale ha già disposto un’autopsia in programma per lunedì prossimo, per comprendere quali sono le cause del decesso. La salma rimane a disposizione della Procura presso l’obitorio dell’ospedale Le Scotte di Siene.

Secondo quanto raccontato dalla famiglia, quattro giorni prima il piccolo sarebbe caduto a terra.