Un evento tragico è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 5 marzo, a Vignola, in provincia di Modena. Un bimbo di soli 8 mesi è morto nella sua abitazione. Sembrerebbe esser caduto dal letto. Tutti i tentativi dei sanitari intervenuti, per lui sono risultati inutili, poiché il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Un episodio terribile, che ovviamente ha scosso la comunità, ma soprattutto i familiari del piccolo, che sono di origini magrebine. Gli inquirenti hanno avviato tutte le indagini del caso.

In base ad una prima ricostruzione dei media locali, la tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 18 di venerdì 5 marzo. Precisamente nell’abitazione a Vignola, in un piccolo comune in provincia di Modena.

In casa c’erano i due genitori e i loro tre figli. La coppia, all’improvviso, ha sentito un forte rumore e quando sono andati a controllare, si sono presto resi conto che il loro bimbo di 8 mesi, era in condizioni molto gravi.

Per questo, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118. I sanitari sono arrivati nell’abitazione nel giro di pochi minuti e sin da subito hanno avviato tutte le manovre di rianimazione. Volevano fare il possibile per salvare la vita del bambino.

Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Purtroppo il cuore del piccolo non ha mai ripreso a battere e non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso, direttamente nella casa della famiglia.

Le indagini per la tragica morte del bimbo di 8 mesi

Vista la dinamica poco chiara della vicenda, nell’abitazione sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale di Terre dei Castelli e i Carabinieri della stazione locale.

I genitori hanno raccontato alle forze dell’ordine che il loro bimbo stava giocando, quando è caduto dal letto, battendo violentemente la testa contro il pavimento.

Gli inquirenti stanno ancora continuando con le indagini e molto presto sarà fatta chiarezza su questo tragico episodio. Ci saranno ulteriori aggiornamenti.