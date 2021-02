Il bimbo fa i capricci. E il padre inizia a picchiarlo. La mamma del bambino di soli 4 anni decide di intervenire, per difendere suo figlio dalla violenza del papà. E l’uomo in risposta inizia a picchiare anche la donna. Ai Carabinieri questo papà violento ha detto che la mamma non lo sa educare ed è per questo che ha agito con violenza.

Fonte Pixabay

I Carabinieri di Mineo hanno fatto scattare le manette ai polsi dell’uomo di 44 anni, con l’accusa di aver picchiato il figlio di soli 4 anni e la convivente, mamma del piccolo, che era intervenuta per difenderlo dalla sua violenza.

L’episodio ha avuto luogo a Mineo, un comune italiano che si trova in provincia di Catania, in Sicilia, sulle pendici nord-occidentali dei monti Iblei. L’accusa ora è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Agli agenti dell’Arma intervenuti per difendere mamma e bambino e per arrestare il papà violento, l’uomo ha detto di aver iniziato a picchiare figlio e compagna perché la madre non è capace di educare il figlio e doveva intervenire lui, anche con le botte.

L’intervento dei Carabinieri nell’appartamento di via Santa Croce è stato possibile grazie a una telefonata dei vicini di casa, che avevano sentito provenire da quell’abitazione delle urla che li hanno insospettiti.

Fonte Pixabay

Bimbo di 4 anni picchiato dal padre: l’uomo è agli arresti domiciliari

Quando i Carabinieri sono entrati nella casa hanno trovato la nonna che teneva in braccio il bambino. La mamma ha raccontato agli agenti che il convivente aveva picchiato prima il piccolo e poi lei e con un pugno aveva anche rotto una finestra.

Fonte Pixabay

La donna ha riportato delle ferite, che i medici del locale Presidio territoriale di emergenza hanno medicato. Mentre i Carabinieri hanno disposto l’arresto del suo convivente, che ora è ai domiciliari a casa di famigliari.