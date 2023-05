Svolta nel caso di Ryan, il bimbo ferito a Ventimiglia, mentre si trovava con la nonna e il compagno. Alcune indagini svolte sull’auto sulla quale viaggiava il piccolo avrebbero permesso di trovare delle tracce importanti per dare una svolta e capire quanto successo. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, infatti, il piccolo si sarebbe ferito gettandosi fuori dall’abitacolo del mezzo.

Sulla carrozzeria dell’auto su cui il bimbo di 5 anni viaggiava lo scorso 19 dicembre hanno trovato delle tracce biologiche. I tecnici della squadra di polizia scientifica di Genova hanno ispezionato ogni centimetro della Ford Fiesta grigia del compagno 75enne della nonna paterna del bimbo.

Sia la nonna 67enne sia l’uomo di 75 anni sono indagati per lesioni aggravate. Ryan è rimasto ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova per giorni, con una frattura al braccio sinistro, lesioni a otto vertebre, alla milza e al polmone e un trauma cerebrale.

La Procura di Imperia ha ricevuto nei giorni scorsi la perizia della Scientifica. Tracce biologiche si trovavano all’interno della Fiesta. E le hanno anche trovate sulla carrozzeria e questo potrebbe dare una svolta alle indagini.

L’ipotesi iniziale di un pestaggio da parte dei nonni era già stata smentita. L’altra teoria, che sembrerebbe ora confermata, è che Ryan, mentre stava andando a casa del padre, abbia cercato di buttarsi dall’auto in corsa, travolto poi dalle ruote del mezzo.

Gli inquirenti speravano di poter avere informazioni anche dal bambino, dopo le dimissioni dall’ospedale. Ma Ryan non ha mai raccontato nulla di quanto successo: non lo ha fatto con i genitori, con i medici, con la psichiatra forense.

Forse il bambino ha paura delle conseguenze che il suo racconto potrebbe avere. Anche la nonna non ha mai risposto alle domande, mentre il compagno ha fornito diverse versioni contrastanti, fino a decidere per il silenzio. Quella mattina, però, Ryan era già scappato in strada in pigiama scalzo.