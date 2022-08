Sono preoccupanti le condizioni di salute del bimbo ferito da un proiettile mentre si trovava in casa. Chi ha sparato lo ha fatto forse per gioco, iniziando a sparare in aria e raggiungendo con un colpo il piccolo che giocava vicino a una finestra aperta. I genitori del bambino sono disperati per le sue condizioni di salute gravi.

Il terribile incidente ha avuto luogo nella sera di Ferragosto, intorno alle ore 23, a Corte Franca, in provincia di Brescia. Il bambino di soli 2 anni si trova ora ricoverato in ospedale per le ferite riportate. A sparare una guardia giurata di 46 anni già fermata in Caserma subito dopo il ferimento.

I Carabinieri hanno ascoltato a lungo l’uomo e ora si attendono le decisioni del pubblico ministero di turno, Benedetta Callea, che dovrà chiarire come si è svolta la vicenda. In casa del 46enne i Carabinieri hanno sequestrato delle armi regolarmente detenute.

Secondo quanto ricostruito finora, sembra che la guardia giurata non fosse in strada da sola a sparare. Con l’uomo di 46 anni c’erano anche altre persone maggiorenni. Molti i colpi di arma da fuoco sparati in aria: diversi fori sono stati trovati su pali e cartelli stradali.

La prima ipotesi è quella di un folle gioco a tiro a segno finito tragicamente con il ferimento di un bambino che si trovava in casa sua a giocare davanti a una finestra lasciata aperta per il grande caldo. La famiglia di migranti è disperata per le gravi condizioni del piccolo.

Bimbo ferito da un proiettile: le urla disperate dei genitori del piccolo

Quando il proiettile ha raggiunto il bambino, il padre ha urlato disperato, come raccontano alcuni testimoni:

Lo hai ammazzato, lo hai ammazzato.

Nel frattempo la mamma aveva già preso in braccio il bambino per chiedere aiuto. Subito i sanitari del 118 sono arrivati e hanno soccorso il piccolo, trasferendolo d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove si trova ancora ricoverato in gravi condizioni.