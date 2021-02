Come sta il bimbo di 5 anni ferito in un incidente nel casertano?

Quali sono le condizioni di salute del bimbo ferito in un incidente stradale che ha avuto luogo a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta? Purtroppo il piccolo, che ha solo 5 anni, è rimasto coinvolto nello scontro tra due automobili e per le ferite riportate i medici, subito intervenuti, hanno preferito trasportarlo in ambulanza in ospedale.

Due automobili si sono scontrate nel paese in provincia di Caserta. Erano da poco passate le 18 di lunedì 22 febbraio quando una Fiat Tipo con a bordo 2 ragazzi e una Fiat Punto guidata da una donna che viaggiava con il figlio di 5 anni sono andate a sbattere in via San Marco.

A causa dell’urto violentissimo il mezzo con a bordo la mamma e il suo bambino ha finito la sua corsa contro il muro di cinta di una casa. Sia la donna che era al volante sia il suo bambino di soli 5 anni hanno riportato delle ferite.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Caserta che hanno messo in sicurezza l’automobile su cui viaggiavano madre e figlio. Sul posto, ovviamente, anche i soccorritori del 118, prontamente chiamati e intervenuti per prestare i primi soccorsi.

I sanitari hanno trasportato la conducente e il bimbo di 5 anni nel più vicino ospedale: per lo schianto hanno riportato delle ferite ed è per questo motivo che hanno avuto bisogno delle cure mediche presso la struttura sanitaria più vicina al luogo dell’incidente.

Quali sono le condizioni di salute del bimbo ferito nell’incidente?

Non desterebbero preoccupazione le condizioni di salute del piccolo di soli 5 anni rimasto ferito nell’incidente avvenuto in provincia di Caserta. Per lui e per la mamma si parla, per fortuna, di ferite lievi.

I Carabinieri dovranno ora capire la dinamica dell’incidente: sul posto, infatti, sono intervenuti anche gli agenti della locale stazione.