Quali sono state le cause che hanno portato al decesso di un piccolo bambino trovato senza vita in casa? Il bimbo morto a Ferrara nella sua abitazione è morto per soffocamento, come emerso dalle indagini condotte dal medico incaricato dalla Procura per l’autopsia, per stabilire le cause del decesso di un piccolo angelo volato in cielo.

Il bambino di solo 1 anno trovato senza vita in un appartamento nella prima periferia della città è morto soffocato, con tutta probabilità a causa di un oggetto soffice. Queste le conclusioni a cui è arrivato il medico legale che la Procura ha incaricato per eseguire l’esame autoptico.

Nei giorni scorsi il medico ha depositato la relazione successiva all’autopsia condotta, mettendo a conoscenza di quanto scoperto. Gli accertamenti medico legali e tossicologici sono stati affidati a Francesca Righini, per poter concludere le indagini e capire perché il bimbo è morto.

Il piccolo è morto nella notte tra il 17 e il 18 giugno scorso. Al momento la Procura ha indagato solo la mamma del bambino, una ragazza di Ferrara di 29 anni. La difesa della donna (l’avvocato Alessio Lambertini, insieme al collega Marcello Rambaldi) non ha commentato l’autopsia.

I legali che difendono la mamma del bambino morto per soffocamento di notte nella sua casa devono infatti studiare con cura la documentazione appena resa nota dal medico incaricato per l’autopsia.

Bimbo morto a Ferrara, continuano le indagini per stabilire cosa è successo quella notte

Gli inquirenti saranno aiutati dagli esami autoptici in un caso non facile. Sappiamo che è morto per soffocamento, ma sarà difficile stabilire le responsabilità per quello che è accaduto.

Bisogna capire se la morte del piccolo sia la conseguenza di un atto volontario o meno da parte della donna. Potrebbe trattarsi anche di semplice fatalità. Gli inquirenti andranno avanti con le indagini.