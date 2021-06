Nelle ultime ore sono stati resi noti i risultati dell’autopsia del bambino di un anno, trovato morto nella sua abitazione. Tuttavia prima di capire l’esatta causa del suo decesso, bisognerà aspettare i risultati degli esami tossicologici. Gli inquirenti vogliono capire la causa che ha portato al suo tragico decesso.

Un episodio drammatico, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Ferrara. La mamma ha allertato subito i soccorsi, ma al loro arrivo era in un evidente stato di shock.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, dai primi risultati dell’autopsia, non sembrano esserci segni di violenza sul corpo del piccolo e nemmeno traumi evidenti.

Infatti, il medico legale incaricato ha deciso di procedere con gli esami tossicologici. I risultati dovrebbero arrivare nei prossimi giorni ed è probabile che da queste analisi, si potrà procedere con la relazione completa.

Bambino di un anno morto nel letto: l’accaduto

Il dramma di questa famiglia si è consumato intorno alle 6 del mattino, di giovedì 17 giugno. La prima a lanciare l’allarme è stata proprio la madre, che nella chiamata al 118, ha detto: “Mio figlio è morto!”

Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari ed anche i Carabinieri. I medici hanno provato a rianimare il bambino per 45 lunghi minuti, ma nonostante i loro disperati tentativi il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La madre, invece, quando ha visto le forze dell’ordine si è scagliata contro di loro. Appena sono entrati ha urlato: “L’ho ucciso io!” Inoltre, era in uno stato di shock ed aveva anche dei tagli evidenti sulle braccia. Ha provato a togliersi la vita.

Da ciò che è emerso nell’abitazione della famiglia c’era la donna di 29 anni ed anche gli altri 2 figli di 9 e 5 anni. Il marito non era presente, poiché si era trasferito in un’altra casa da circa un mese, per problematiche legate alla coppia.

La giovane madre ha già avuto gravi problemi di salute mentale, ha sofferto anche di tossicodipendenza. Viste le condizioni in cui l’hanno trovata i soccorritori, è stato disposto il suo ricovero nel reparto di psichiatria. Nelle prossime ore gli inquirenti ascolteranno il suo racconto, per capire la sua versione.