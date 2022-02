Non compare il nome della specializzanda che lo ha visitato

Proseguono le indagini sul caso del bimbo morto per peritonite a Milano, dopo essere stato dimesso il giorno prima con una diagnosi di gastroenterite. Secondo quanto emerse nelle ultime ore pare che ci sarebbe una mancanza nel referto che solitamente viene inviato alla Procura dopo casi di decessi analoghi. Cosa manca in quel documento?

Fonte foto da Pixabay

Gli inquirenti sono al lavoro per capire perché il bambino è morto per peritonite, visto che i medici del Policlinico di Milano lo avevano visitato poche ore prima. Dopo le dimissioni e il ritorno a casa il bambino non si è ripreso, anzi, le sue condizioni sono peggiorate fino alla tragica morte.

Gli inquirenti indagano anche su un fatto alquanto strano. Avrebbero riscontrato una presunta mancanza all’interno del referto che l’ospedale ha inviato alla Procura dopo la morte del bambino di 4 anni, deceduto a novembre 2020 per peritonite dopo le dimissioni dal Pronto soccorso del Policlinico.

Secondo quanto emerge, chi ha compilato l’atto che l’ospedale ha trasmesso al pm, come di consuetudine, mancherebbe un’informazione importante. Cioè il nome della specializzanda che ha visitato la notte prima il bimbo di quattro anni che i genitori avevano portato al pronto soccorso.

La specializzanda risulta oggi indagata per omicidio colposo. E insieme al suo nome nel registro degli indagati c ‘è anche quello del medico specialista che era di turno nella struttura quella notte. Perché il nome della specializzanda non compare nel referto?

Fonte foto da Pixabay

Bimbo morto per peritonite: perché nel referto inviato alla Procura manca il nome della specializzanda?

Gli inquirenti dovranno indagare anche su questo dettaglio, che non è di poco conto, dal momento che si tratta di un documento ufficiale.

Fonte foto da Pixabay

Intanto la comunità si è stretta alla famiglia del piccolo di 4 anni venuto a mancare per peritonite.