Il bimbo muore cadendo da una finestra rotta di casa. Tutti sapevano che era pericolosa e il papà che era con lui non lo ha sorvegliato. Con la conseguenza che il povero piccolo è precipitato dal quinto piano di un appartamento di Roma, perdendo la vita. Ora il suo papà dovrà rispondere al processo per omicidio colposo, perché è ritenuto colpevole della morte di suo figlio.

Il figlio di 5 anni si trovava a casa con il suo papà che non ha sorvegliato il piccolo, affetto anche da un disturbo dello spettro autistico. Per il fatto di non aver vigilato, pur sapendo che in casa c’era una finestra rotta altamente pericolosa, la Procura di Roma ha deciso di chiamare in causa l’uomo.

Dopo la tragica morte del figlio, caduto da una finestra della loro abitazione, un appartamento al quinto piano di un palazzo che si trova in via Padre Romualdo Formato, in zona Spinaceto, a Roma, il papà è finito a processo, come deciso dal giudice dell’udienza preliminare, che lo ha rinviato a giudizio perché ritenuto il responsabile della morte del figlio.

Il Gup infatti ha accolto la richiesta della Procura di Roma. Secondo gli inquirenti il genitore non ha sorvegliato il bambino mentre si trovava a casa. E non ha nemmeno provveduto a mettere in sicurezza quella finestra rotta che rappresentava una situazione di pericolo.

La mamma del bambino morto a soli 5 anni è stata interrogata. Anche lei sapeva di quella finestra rotta, ma ha confessato tra le lacrime che purtroppo non avevano abbastanza soldi per poterla riparare. L’uomo di 60 anni dovrà rispondere di omicidio colposo.

Bimbo muore cadendo dalla finestra: nessuno lo stava sorvegliando

I fatti risalgono al 20 dicembre del 2017. Pochi giorni prima di Natale, il bambino, non controllato, si è avvicinato alla finestra con la maniglia rotta, si è sporto ed è caduto dal quinto piano.

Il papà era in un’altra stanza, mentre la mamma non era nell’abitazione. Il bambino è morto sul colpo: l’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno subito interpellato il 112.