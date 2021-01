Negli Stati Uniti d’America bimbo muore di Coronavirus a soli 9 anni. Purtroppo il piccolo paziente non ce l’ha fatta: la morte è sopraggiunta in seguito alle complicazioni dell’infezione da Covid-19. Le parole dei famigliari sono strazianti, soprattutto se messe accanto a quelle delle persone che ancora credono che non ci sia alcuna emergenza.

Fonte Pixabay

Jason “J.J.” Boatman è un bambino di soli 9 anni che è morto presso il Cook Children’s Hospital di Fort Worth, in Texas, negli Stati Uniti d’America, in seguito a complicazioni dovute dall’infezione da Covid-19.

Il piccolo paziente si trovava ricoverato in terapia intensiva. Un ventilatore lo aiutava a respirare. Da quando il tampone era risultato positivo, era iniziata un’odissea. Che è terminata nel peggiore dei modi.

Jason è sicuramente una delle vittime più giovani della pandemia. Il bambino fino a venerdì scorso era stato bene ed era andato a scuola (frequentava la Central Elementary School di Vernon, a nord-ovest di Wichita Falls). Martedì l’esito di un tampone ha gettato nello sconforto la famiglia: Jason era positivo.

Il piccolo non soffriva di malattie pregresse, ma le sue condizioni di salute sono presto peggiorate. Aveva difficoltà a respirare e per questo lo hanno trasportato in aereo nell’ospedale di Fort Worth.

I polmoni erano pieni di liquido, il cervello si era gonfiato per mancanza di respiro, come un parente ha raccontato sulla pagina aperta su GoFundMe per raccogliere fondi per il funerale.

Fonte Pixabay

Bimbo muore di Coronavirus, la sua classe è ancora in quarantena

Jason era andato a scuola fino a pochi giorni prima di scoprire di essere positivo. Per questo anche la sua classe era stata messa preventivamente in quarantena. I suoi compagni potranno tornare a scuola il primo febbraio. Ma il banco di Jason sarà vuoto per sempre.

Fonte Pixabay

Jason non c’è più e la famiglia piange un bambino pieno di vita e amorevole che aveva festeggiato il compleanno solo due settimane fa.