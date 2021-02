Classe in quarantena all'asilo per un bimbo positivo a San Valentino Torio

Bimbo positivo a San Valentino Torio, in un asilo del comune campano, in provincia di Salerno. La classe della scuola dell’infanzia frequentata dal piccolo è già stata messa in quarantena. Maestre e compagni del bambino che ha contratto il virus Sars-Cov-2 attendono intanto di poter eseguire il tampone molecolare, secondo il protocollo dell’Asl.

La classe della scuola dell’infanzia di San Valentino Torio, comune in provincia di Salerno, in Campania, è in quarantena.

Tutti i compagni del piccolo risultato positivo e tutte le maestre che hanno avuto contatti con lui devono stare in isolamento.

I genitori del bambino, appena hanno avuto l’esito positivo del tampone di loro figlio, hanno subito comunicato la situazione e l’Asl, il Comune e la dirigente dell’istituto, che si trova in via Curti, hanno avviato il protocollo previsto.

Ad annunciare che una classe della scuola dell’infanzia di via Curti a San Valentino Torio è in quarantena è il sindaco del comune, Michele Strianese.

La dirigente ha provveduto, come da protocollo, a mettere in quarantena da domani tutta la classe unitamente alle due maestre. Il bambino in questione sta bene e gli auguriamo una pronta guarigione. Non risultano altre problematiche connesse a questo caso positivo. Teniamo sotto controllo la situazione. Oggi nessun altro caso positivo oltre a questo comunicato.

Bimbo positivo a San Valentino Torio: i dati della provincia di Salerno

La situazione a Salerno e in provincia è delicata, come lo è nel resto della Campania. Tre consiglieri del Comune di Salerno (Massimiliano Natella, Rocco Galdi e Peppe Ventura) hanno avuto esito positivo al tampone per l’infezione da Covid-19 e anche il sindaco Vincenzo Napoli, in via precauzionale, si è messo in isolamento volontario.

Gli ultimi dati parlano di 137 nuovi contagi a Salerno e provincia. Positivo anche un dipendente comunale dell’area manutenzione e verde pubblico a Nocera Superiore.