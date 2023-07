Le ricerche del piccolo Emile sono terminate in Alta Provenza, ma le indagini continuano per scoprire cosa è successo al bimbo di soli 2 anni e mezzo. Il bimbo scomparso in Francia non era solo con i nonni nella loro casa di questo piccolo villaggio dove abitano pochissime persone. Tra le ipotesi, oltre all’allontanamento volontario, anche quella che il bimbo conoscesse chi lo ha portato via.

Dopo cinque giorni dalla scomparsa di Emile, dal villaggio francese di Vernet, in Alta Provenza, le ricerche sul territorio, che non hanno fornito indizi sul caso, sono terminate. Le indagini però continuano.

I gendarmi hanno perlustrato tutta la zona circostante prima di dichiarare chiuse le ricerche. Infatti, è emerso che le macchie di sangue trovate su un’auto erano di un animale, mentre le testimonianze di chi dice di averlo visto allontanarsi sono al vaglio degli inquirenti.

Il piccolo non era solo nella casa dei nonni, quando di lui si sono perse le tracce mentre giocava in giardino. A quanto pare c’erano anche zii, zie e cuginetti che erano andati a far visita ai nonni prima di tornare in città.

Gli inquirenti ora hanno chiesto e ottenuto nuovi fondi regionali e nazionali, per permettere a investigatori e soccorritori di proseguire con le indagini. Mentre è notizia di poco fa che è stata costituita un’unità di crisi nazionale, su decisione del procuratore di Digne-les-Bains.

Tutta la Francia è ancora con il fiato sospeso. Emile è scomparso nel nulla sabato 8 luglio dal giardino della casa dei nonni dove stava giocando. Alcuni vicini lo hanno visto per l’ultima volta intorno alle 17.15, un viottolo nei pressi di Vernet.

Nuove persone saranno ascoltate, come dei residenti che gli inquirenti non hanno ancora sentito perché fuori dal paese. Alcuni turisti avevano affittato delle case e saranno sentiti.