Si cerca ancora in Alta Provenza il piccolo Emile, scomparso in Francia mentre stava giocando nel giardino della casa dei nonni, in un piccolo villaggio delle Alpi di Alta Provenza, il Vernet, a nord di Digne-les-Bains. Sono molti i punti che non tornano agli inquirenti per un caso che sta destando molta preoccupazione nel paese. Ormai le ricerche vanno avanti ininterrottamente da sabato.

Emile ha solo 2 anni e mezzo. Sabato scorso è sparito nel nulla dal piccolo villaggio delle Alpi di Alta Provenza, il Vernet, a nord di Digne-les-Bains. Stava giocando nel giardino della casa dei nonni, quando improvvisamente ha fatto perdere le sue tracce.

Gli inquirenti brancolano nel buio. Non ci sono indizi, informazioni, elementi che possano aprire qualche pista utile a ritrovarlo. Da sabato scorso vanno avanti le ricerche per trovare il bimbo che ama inseguire le farfalle. Ma sembra svanito letteralmente nel nulla.

Non abbiamo in mano niente che possa aiutarci a comprendere questa scomparsa.

Queste le parole del procuratore che si occupa del caso che è seguito in Francia con apprensione. Le squadre di gendarmi stanno setacciando un’area molto vasta, insieme alle unità cinofile e tanti volontari. In campo anche elicotteri e droni. Il bambino era arrivato dai nonni da pochissimo tempo, in un villaggio che conta 25 anime. Possibile che nessuno lo abbia visto?

Emile scomparso in Francia: di lui si sono perse completamente le tracce da sabato

Le ricerche stanno battendo una zona intorno al piccolo borgo. Impossibile che da solo possa aver fatto tanta strada. Gli esperti della scientifica sono al lavoro, mentre gli inquirenti stanno ascoltando alcuni testimoni.

Non si sa altro sulla sua scomparsa. Tutte le case del borgo sono state perquisite. La zona montagnosa nasconde però piccole insidie. Se Emile si è perso, sono già trascorse molte ore. Senza cibo, senza acqua e con le alte temperature di questi giorni, le speranze di trovarlo ancora in vita si affievoliscono di ora in ora.