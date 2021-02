Come ha fatto il bimbo a spendere 2.700 euro in app?

Attenzione a lasciare il cellulare ai vostri figli. Nel giorno del Safer Internet Day 2021 e dalla Germania ci arriva una notizia davvero incredibile. Bimbo spende 2.700 euro in app dopo che la sua mamma gli aveva concesso di giocare un po’ con il suo smartphone. Mai si sarebbe aspettata quella bolletta così salata per qualche ora di svago.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva dalla Germania. Una mamma aveva dato il suo smartphone al figlio di 7 anni che voleva tanto giocare online con il telefonino. Gli aveva anche concesso una quantità di soldi da spendere nei vari giochi.

Mai si sarebbe aspettata, però, che il piccolo arrivasse a spendere più di 2.700 euro in acquisti, scaricando app e aggiornamenti a pagamento. Tutta “colpa” dello smartphone che ha usato la sua carta di credito. Ma anche della mamma che gli ha lasciato così piccolo il cellulare senza controllare.

Per l’esattezza questa donna ha visto svanire nel nulla 2.753,91 euro dal suo conto corrente. Secondo quanto riportato dai media locali, il ragazzino, autorizzato a spendere una cifra molto più bassa, ha continuato a fare acquisti, perché il telefono glielo permetteva.

La notizia è stata diffusa in occasione del Safer Internet Day 2021, la giornata mondiale per la sicurezza in rete. Affidare cellulari senza alcun controllo a bambini così piccoli può essere davvero molto pericoloso.

Fonte Pixabay

Bimbo spende 2.700 euro in app: cosa dice la legge in Germania

Kathrin Koerber, esperta legale dell’ente statale per la tutela dei consumatori, spiega che la legge tedesca permette ai bambini di fare acquisti senza avere il permesso dei genitori. Ma entro i limiti della paghetta.

Nel caso specifico gran parte del debito della donna le è stato restituito. E per fortuna. Comunque non bisognerebbe lasciare un telefonino nelle mani di un bambino di soli 7 anni senza controllare per niente quello che fa!