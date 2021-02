Genitori morti davanti agli occhi della figlia di 5 anni. Tanta rabbia per ciò che è accaduto sul web in un momento di immenso dolore: fermati gli sciacalli

Dopo la notizia della morte di Valeria Colletta e Fabrizio Marchi, i due genitori morti davanti agli occhi della loro bambina di 5 anni, migliaia di persone hanno voluto lasciare un piccolo pensiero per la piccola. Ma anche in un momento così doloroso, qualcuno ha provato ad approfittare della situazione, compiendo gesti che dimostrano quanta cattiveria esiste nel mondo.

Una cara amica di famiglia, ha creato una raccolta fondi, con l’obiettivo di raccogliere soldi da donare alla nonna della bambina. In tanti hanno voluto partecipare con un piccolo gesto, per assicurare alla bimba di 5 anni, un futuro come quello che avrebbero voluto darle la sua mamma e il suo papà.

Qualcun altro, invece, ha pensato di fare lo stesso con scopi differenti, creando false raccolte fondi, così da ingannare il popolo del web. Finora sono state scoperte e bloccate tre diverse piattaforme.

La raccolta fondi ufficiale ha raggiunto già quasi 350 mila euro. Questo dimostra quanto grande sia il cuore delle persone, che hanno voluto aiutare una bambina che ha visto morire i suoi genitori. E gli sciacalli hanno provato ad ingannare questa grande bontà, con un gesto che non merita perdono.

Genitori morti davanti agli occhi della figlia: la tragedia

Domenica 31 gennaio, la famiglia aveva deciso di trascorrere una rilassante giornata sul Monte Vareno, in compagnia di una coppia di amici. Durante la passeggiata, Valeria è scivolata sul ghiaccio e suo marito Fabrizio, ha cercato di afferrarla d’istinto. Purtroppo i due sono precipitati in un dirupo e sono morti sul colpo, davanti agli occhi della loro bambina di 5 anni.

La piccola è rimasta accanto agli amici dei suoi genitori. Sono stati proprio quest’ultimi a lanciare l’allarme.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per la coppia, se non recuperare i loro corpi senza vita.

La bimba è stata affidata ai nonni e dovrà crescere senza le due persone più importanti della sua vita. Tanto l’affetto e l’aiuto che le sta arrivando da tutta l’Italia, dai parenti e da i tanti amici della sua mamma e del suo papà.