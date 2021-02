Per quello che riguarda la tragedia di Castel Volturno, di un bimbo ucciso dal patrigno mentre la mamma era al lavoro come badante, parla anche il procuratore che si occupa del caso. Sottolineando che si tratta di una “storia orribile maturata in un tessuto sociale degradato e abbandonato, senza alcun riferimento“.

Fonte Pixabay

Maria Antonietta Troncone, procuratore di Santa Maria Capua Vetere, utilizza queste parole per parlare della morte di un bambino di soli 2 anni.

Piccolo ucciso da un uomo nigeriano di 30 anni, compagno della mamma del piccolo, a cui la donna aveva affidato suo figlio.

I Carabinieri hanno prontamente arrestato l’uomo. La mamma, una donna liberiana arrivata in Italia negli anni Duemila dopo essere fuggita dalla guerra civile, sotto choc ha raccontato che in passato aveva subito maltrattamenti.

Il procuratore che si occupa di questa tragedia parla di un quadro di degrado socio economico, di emarginazione e di esclusione, che fa da sfondo all’omicidio di un bambino di soli 2 anni ucciso a botte dal patrigno.

La donna aveva deciso di affidare il piccolo a lui, nonostante i maltrattamenti del passato, mai confessati, perché non aveva alternative. E aveva bisogno di lavorare per prendersi cura del suo piccolo, che ora il compagno le ha portato via per sempre.

Fonte Pixabay

Bimbo ucciso dal patrigno: il dolore della madre

La donna è al momento sotto choc. Renato Natale, sindaco di Casal di Principe e medico che si occupa degli immigrati al Centro della Caritas Fernandes di Castel Volturno, la conosce molto bene.

Fonte Pixabay

La donna nei primi anni Duemila aveva scelto di scappare dalla Liberia con la madre (il padre era stato ucciso durante la guerra civile). La mamma era morta da poco. E non aveva più nessuno che potesse aiutarla. Fino alla tragedia che le ha tolto anche il suo unico bambino.