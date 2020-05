Bologna, bimba di due cade dalla finestra: la polizia trova una piantagione di marijuana Bologna, bimba di due anni cade dalla finestra, ma la polizia in casa trova una piantagione di marijuana: arrestata la madre.

Un drammatico incidente domestico è avvenuto nelle scorse ore, una bimba di due anni è caduta dalla finestra della sua abitazione, ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno scoperto una piantagione di marijuana ed è scattato subito l’arresto per la madre.

Un evento incredibile, che ha sconvolto migliaia di persone. Soprattutto quelle che conoscono la famiglia già da molto tempo e che non avrebbero mai immaginato una cosa del genere.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto a Bologna, nella periferia, proprio vicino l’aeroporto. La piccola è sfuggita al controllo dei genitori e per cause ancora da chiarire, è caduta dalla finestra al primo piano della sua abitazione.

L’allarme all’ambulanza è scattato proprio da alcuni familiari. Sul posto è stato chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed hanno controllato la stanza dove era avvenuto l’incidente e anche dove era caduta.

Proprio durante quei minuti, i poliziotti hanno notato che la donna aveva sistemato una piantagione, coperta con dei teli di plastica, per fare da serra, di cannabis.

Per questo sono arrivati anche i cani antidroga, mentre la bimba veniva trasportata all’ospedale Maggiore, dove è stata ricoverata con una prognosi di quindici giorni. I loro sospetti, alla fine, sono stati confermati. Quella che avevano vista era una vera e propria piantagione di marijuana.

E’ scattato subito l’arresto per la madre, di quarantuno anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In più durante la perquisizione nell’abitazione, è stata trovata e sequestra anche altra cannabis. La bimba nonostante l’incidente che ha avuto, non ha riportato gravi conseguenze e non è in pericolo di vita. Si rimetterà presto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.