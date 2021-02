Bologna, anche i genitori della bimba di 11 anni ricoverata in terapia intensiva, sono risultati positivi al Covid-19

Restano ancora molto gravi le condizioni della bimba di 11 anni, positiva al Covid, ricoverata in terapia intensiva. Nelle ultime ore, i medici hanno scoperto che anche i genitori hanno contratto l’infezione. La situazione della piccola è davvero critica e purtroppo in questo momento, sta lottando per la sua vita.

Negli ultimi giorni, in Emilia Romagna c’è stato un aumento dei contagi tra i ragazzi che frequentano le scuole. Il fatto potrebbe essere legato proprio alle varianti che sono arrivate in Italia.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, questa bambina che frequenta una scuola media del posto, ha iniziato a mostrare i primi sintomi comuni del Coronavirus. Per questo è stata sottoposta al tampone, che ha dato esito positivo.

In un primo momento, la sua situazione non sembrava essere grave, poiché aveva solo febbre e raffreddore. Infatti era in isolamento domiciliare. Tuttavia con il passare dei giorni, la sua situazione ha iniziato ad aggravarsi.

Proprio per questo, i genitori preoccupati dalle sue condizioni di salute, hanno deciso di trasportare la bimba al vicino ospedale. I medici hanno deciso di ricoverarla, ma con il passare delle ore le sue condizioni si sono aggravate sempre di più.

Di conseguenza, nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, hanno deciso di trasferirla d’urgenza nella struttura sanitaria Sant’Orsola di Bologna. Era l’unico modo per riuscire a salvarle la vita.

Le condizioni della bimba di 11 anni ricoverata in terapia intensiva

I medici sin da subito hanno provato a capire bene cosa stava accadendo. Infatti in un primo momento, hanno deciso di sottoporla ad una ventilazione non invasiva. Però con il peggioramento delle sue condizioni, sono stati costretti ad intubarla e a ricoverarla nel reparto di terapia intensiva.

La cosa che preoccupa di più i dottori, è che questa piccola non presenta patologie pregresse. È molto strano che l’infezione possa procurare tanti problemi ad una persona che prima stava bene.

Purtroppo i suoi genitori non possono stare al suo fianco, in questo momento difficile. Anche loro sono risultati positivi al Covid.