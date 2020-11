La spiacevole vicenda è accaduta in provincia di Bologna, precisamente nel comune di Baricella. Una bimba di 3 anni è stata investita, dopo essere sfuggita al controllo della sua mamma e del suo papà. Una vettura, appena uscita da un parcheggio, ha travolto la piccola, che ora si trova ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata.

Secondo le prime notizie riportate, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato la bambina alla struttura ospedaliera con l’elisoccorso. Richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, per capire come la piccola si sia allontanata dalla sua famiglia. Al momento dell’impatto, si trovava in mezzo alla strada, da sola.

Credit: pixabay.com

Il conducete della macchina, nonostante andasse a bassa velocità, non è riuscito ad evitare la bambina. Dopo averla investita, ha fermato l’auto ed ha atteso l’arrivo dei soccorritori.

Le condizioni della bimba di 3 anni

Credit: pixabay.com

Gli agenti delle forze dell’ordine dovranno anche valutare le responsabilità dei genitori sull’accaduto. La piccola ha riportato diverse contusioni, ma per il momento non si hanno notizie riguardo il suo stato di salute. È ricoverata in prognosi riservata.

Sono numerosi gli incidenti che avvengono nei centri abitati, una percentuale maggiore rispetto a quella di incidenti accaduti in strade extraurbane e in autostrade.

Rovigo, morto bimbo di 5 anni

Credit: pixabay.com

Lo scorso lunedì, a Rovigo, un bimbo di 5 anni è morto a seguito di uno schianto frontale tra due macchine. Il piccolo si trovava in macchina con la sua mamma, rimasta gravemente ferita.

Credit video: La Voce di Rovigo – YouTube

Una delle due vetture coinvolte, dopo una curva in un tratto scivoloso, avrebbe invaso la corsia dell’altra, provocando un incidente fatale.

Purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del bimbo di 5 anni. La mamma, invece, è stata trasportata con urgenza all’ospedale di Rovigo, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Il conducente dell’altra automobile, non ha riportato nessuna conseguenza.