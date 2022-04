Una perdita straziante è quella che ha colpito una famiglia che vive a Bologna. Silvia Di Pietro una giovane mamma di soli 38 anni, è deceduta dopo aver accusato un malore improvviso nella sua abitazione. I medici non sono riusciti a fare nulla per aiutarla.

Una notizia che si è diffusa molto velocemente anche nella comunità di Ascoli, in cui la donna ha vissuto in passato con i genitori. Infatti in tanti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

I fatti sono iniziati nella mattinata di giovedì 28 aprile. Precisamente nell’abitazione della famiglia a Bologna, davanti agli occhi del marito.

Silvia Di Pietro fino a quel giorno sembrava stare bene. Non aveva mai avuto gravi problemi di salute e per loro tutto stava procedendo normalmente.

Tuttavia, la giovane donna ha iniziato ad accusare un malore improvviso. Il marito quando ha capito la gravità delle sue condizioni, ha allertato in fretta i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I medici si sono presto resi conto che le condizioni erano disperate, infatti dopo averla rianimata a lungo nella sua abitazione, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Il loro unico scopo era proprio quello di riuscire a salvarla, nonostante la situazione critica.

Il tragico decesso di Silvia Di Pietro e le indagini sull’accaduto

Il trasporto nella struttura ospedaliera per la mamma, è risultato essere del tutto inutile. I dottori alla fine, non hanno avuto altra scelta che constatare il terribile decesso.

Silvia era nata a Roma, ma all’età di 16 anni si era trasferita con i genitori ad Ascoli. Dopo aver finito le scuole superiori era andata a vivere a Bologna per l’università e dopo essersi laureata in ingegneria, è rimasta nella città perché aveva conosciuto il marito Giovanni Castellazzi.

Dalla loro unione è nato un bambino chiamato Tommaso, che ora ha 4 anni e che è rimasto all’improvviso senza la sua mamma. La salma è ora in obitorio, per ulteriori approfondimenti. Silvia ha lasciato il figlio e tutti i suoi familiari.