Dalle 23:52 di domenica scorsa, il nome di Roberto Mancini è inciso per sempre nella leggenda del calcio italiano. È quella, infatti, l’ora e la data in cui la nostra nazionale ha trionfato nel campionato europeo. Poche ore dopo la vittoria, il CT ha vissuto momenti di preoccupazione, poiché sua mamma, Marianna Puolo, è stata ricoverata in ospedale per un malore accusato dopo un intervento.

Il vantaggio iniziale dell’Inghilterra, che sembrava poter tagliare le gambe ai campioni azzurri. Poi il gol di Bonucci, che ha ridato speranza. Il cardiopalma vissuto prima fino al 90esimo, poi fino al 120esimo minuto. I rigori sbagliati dai nostri Belotti e Jorginho che sembravano decretare la nostra sconfitta e, infine, le parate di Donnarumma che hanno fatto scoppiare l’orgoglio di 60 milioni di italiani.

Queste sono tutte immagini che resteranno indelebili nella memoria di un intero popolo, ma ancor di più in quella di chi è stato protagonista di questa impresa che mancava da 53 anni. Stiamo parlando del Commissario Tecnico azzurro Roberto Mancini.

Lo stesso che, dopo qualche giorno di festeggiamento, è dovuto tornare a casa, a Jesi, nelle Marche, per stare vicino alla sua mamma.

Marianna Puolo, che aveva subito un intervento al ginocchio qualche tempo fa, ha accusato un malore ed è stata trasportata all’ospedale Carlo Urbani. Subito dopo l’operazione, la mamma del Mancio aveva parlato con i giornalisti della Gazzetta dello Sport:

Non so quante donne alla mia età lo avrebbero fatto (75 anni ndr), ma adesso le cose vanno decisamente meglio e non voglio altro che rivedere mio figlio a casa.

Come ha vissuto l’Europeo Marianna Puolo

Da mamma apprensiva e attenta, Marianna Puolo ha seguito fin dal primo minuto le gesta di suo figlio ad Euro 2020. Subito dopo la vittoria, aveva detto:

È una cosa unica, è una cosa unica! Cosa devo aggiungere? Che è una gioia indescrivibile. Domenica la sofferenza è stata davvero tanta. Mi è piaciuto molto il finale, ma io e Aldo abbiamo sofferto con quei rigori.

Marianna pare trovarsi in una condizione stabile e sotto continua osservazione. In questi giorni, però, avrà dalla sua parte e vicino un tifoso molto speciale, l’allenatore neo campione d’Europa.